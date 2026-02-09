İddia: Mesut Özarslan CHP'den ihraç edileceğini öğrenince istifa etti

CHP adayı olarak Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan, önümüzdeki hafta AK Parti’ye katılacağına yönelik haberlerin ardından sosyal medya hesabından CHP’den istifa ettiğini açıklarken, gerekçe olarak Genel Başkan Özgür Özel’in kendisine gönderdiği mesajları gösterse de istifanın arka planında “kesin ihraç” sürecinin yattığı iddia edildi.

Aziz Hemşerilerim,

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Keçiören halkı teveccüh göstererek büyük bir oy oranı ile şahsımı Belediye Başkanlığı’na layık görmüştür. Keçiören halkının bu teveccühü beni onore etmiştir. Mazbata alma töreninde de açıkladığım üzere, ilk günden… — Dr. Mesut Özarslan (@OzarslanMesut) February 8, 2026

Halktv'nin haberine göre, uzun süredir AK Parti ile temas halinde olduğu konuşulan Özarslan'ın partiden ihracının geçtiğimiz hafta sonu CHP Genel Merkezi'nin gündemine geldiği öne sürüldü.

Parti yönetimi, Özarslan’ın partiden ihraç edilmesi konusunda görüş birliğine vardı. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MYK üyelerinin 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle deprem bölgesinde bulunması, ardından Niğde ve Adana mitinglerine katılması nedeniyle süreç işletilemedi.

İddia: Disipline sevk edilecekti

CHP MYK üyelerinin de Genel Başkan ile birlikte deprem bölgelerinde olması, ihraç sürecini erteledi. Bu nedenle parti yönetiminin, resmi süreci başlatmak için pazartesi gününü beklediği, planlamaya göre ise bugün sabah saatlerinde imzaların tamamlanarak Özarslan’ın "kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak" disipline sevk edilmesinin öngörüldüğü iddia edildi.

Özarslan’ın disipline sevk edilmesinin gerekçesi ise "parti disiplinine aykırı hareket etmek" olarak belirlendi. Özarslan’ın partisinden gizli bir diplomasi yürüttüğü öğrenilince bu karar alındığı öğrenildi.