  3. İddia: Mesut Özarslan CHP'den ihraç edileceğini öğrenince istifa etti
İddia: Mesut Özarslan CHP'den ihraç edileceğini öğrenince istifa etti

CHP'den seçilen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın, AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaların ardından partisinden istifa etmesinin arka planında "kesin ihraç" sürecinin bulunduğu öne sürüldü. Parti yönetiminin, Özarslan’ı disipline sevk etmeye hazırlandığı iddia edildi.

CHP adayı olarak Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan, önümüzdeki hafta AK Parti’ye katılacağına yönelik haberlerin ardından sosyal medya hesabından CHP’den istifa ettiğini açıklarken, gerekçe olarak Genel Başkan Özgür Özel’in kendisine gönderdiği mesajları gösterse de istifanın arka planında “kesin ihraç” sürecinin yattığı iddia edildi.

Halktv'nin haberine göre, uzun süredir AK Parti ile temas halinde olduğu konuşulan Özarslan'ın partiden ihracının geçtiğimiz hafta sonu CHP Genel Merkezi'nin gündemine geldiği öne sürüldü.

Parti yönetimi, Özarslan’ın partiden ihraç edilmesi konusunda görüş birliğine vardı. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MYK üyelerinin 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle deprem bölgesinde bulunması, ardından Niğde ve Adana mitinglerine katılması nedeniyle süreç işletilemedi.

İddia: Disipline sevk edilecekti

CHP MYK üyelerinin de Genel Başkan ile birlikte deprem bölgelerinde olması, ihraç sürecini erteledi. Bu nedenle parti yönetiminin, resmi süreci başlatmak için pazartesi gününü beklediği, planlamaya göre ise bugün sabah saatlerinde imzaların tamamlanarak Özarslan’ın "kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak" disipline sevk edilmesinin öngörüldüğü iddia edildi.

Özarslan’ın disipline sevk edilmesinin gerekçesi ise "parti disiplinine aykırı hareket etmek" olarak belirlendi. Özarslan’ın partisinden gizli bir diplomasi yürüttüğü öğrenilince bu karar alındığı öğrenildi.

