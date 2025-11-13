İddia: MHP'li belediye başkanı "görevi kötüye kullanma" suçundan tutuklandı

Konya'da MHP'li Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan'ın 2021 yılında karıştığı bir trafik kazasında hayatını kaybeden bir vatandaşın kan parasını belediye bütçesinden ödediği iddiasıyla tutuklandığı öne sürüldü.

İddiaya göre Arslan, kazada hayatını kaybeden vatandaş için 5 milyon 500 bin liralık tazminatı belediye kasasından karşıladı.

Sözcü'nün haberine göre, Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucu Arslan görevi kötüye kullanma suçundan tutuklandı.

Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Hasan Yel, belediye başkanının tutuklanmasına ve İçişleri Bakanlığı ile yargı mercilerinin sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Yel, belediye başkanının mahkûmiyetinin siyasi yasaklılık veya görevden uzaklaştırmayı gerektirebileceğini belirterek, İçişleri Bakanlığı ve Yüksek Seçim Kurulu'nun derhal inceleme başlatması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca Yel, Arslan'ın karıştığı kazada ölen ve yaralanan kişilerin tazminatlarının belediye bütçesinden karşılanmasının hukuka aykırı olduğunu vurguladı.