İddia: MHP'nin önerisi karşılık buldu, komisyondan beş milletvekili İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüşecek

MHP'nin gündeme getirdiği "Komisyon Abdullah Öcalan ile görüşsün" önerisinin karşılık bulduğu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un belirleyeceği Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi beş milletvekilinin İmralı Adası'nda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşeceği öne sürüldü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrı yaparak, “Terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3 -4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır” demişti. 

Sözcü gazetesinde yer alan haberde MHP'nin çağrısının ardından, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi beş milletvekilinin İmralı Adası'na gitmesi için çalışmalara başlandığı öne sürüldü.

Meclis Komisyonu’nda; 22’si AK Parti, 11’i CHP, 5’i DEM Parti, 4’ü MHP, 3’ü Yeniyol gruplarından ve grubu bulunmayan partilerden toplam 51 milletvekili yer alıyor.

İddiaya göre komisyonu temsilen, en çok beş kişiden oluşan "İmralı heyeti" oluşturulacak. Teröristbaşı Öcalan ile yapılacak görüşmede, yeni çözüm süreci, silah bırakma, terör örgütü PKK’nın fesih süreci ve bölgede çeşitli isimler altında yer alan diğer örgütlerin (SDG/YPG vb.) durumu ele alınacak.

