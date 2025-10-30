İddia: Muhittin Böcek etkin pişmanlık için başvurdu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında devam eden “yolsuzluk” soruşturmasına ilişkin çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Tutuklu bulunan Böcek’in, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başsavcılığa başvuruda bulunduğu öne sürüldü.

"Etkin pişmanlıktan yararlanmak için başsavcılığa başvurdu"

İddiayı Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz gündeme taşıdı. Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in etkin pişmanlıktan yararlanmak için başsavcılığa başvurduğu ifade ediliyor. Konu, Başsavcı Yakup Ali Kahveci’nin masasında” ifadelerini kullandı.