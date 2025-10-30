  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İddia: Muhittin Böcek etkin pişmanlık için başvurdu
Takip Et

İddia: Muhittin Böcek etkin pişmanlık için başvurdu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, hakkındaki “yolsuzluk” soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanmak için başsavcılığa başvurduğu iddia edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İddia: Muhittin Böcek etkin pişmanlık için başvurdu
Takip Et

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında devam eden “yolsuzluk” soruşturmasına ilişkin çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Tutuklu bulunan Böcek’in, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başsavcılığa başvuruda bulunduğu öne sürüldü.

"Etkin pişmanlıktan yararlanmak için başsavcılığa başvurdu"

İddiayı Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz gündeme taşıdı. Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in etkin pişmanlıktan yararlanmak için başsavcılığa başvurduğu ifade ediliyor. Konu, Başsavcı Yakup Ali Kahveci’nin masasında” ifadelerini kullandı.

Gündem
Çanakkale Boğazı’ndan geçen kuru yük gemisi arıza yaptı
Çanakkale Boğazı’ndan geçen kuru yük gemisi arıza yaptı
Bugün başladı: Türkler artık vize almak zorunda
Bugün başladı: Türkler artık vize almak zorunda
Türkiye-Almanya ilişkileri | Erdoğan-Merz görüşmesinde hangi konular öne çıkacak?
Türkiye-Almanya ilişkileri | Erdoğan-Merz görüşmesinde hangi konular öne çıkacak?
Beştepe'deki resepsiyona katılmaması 'kriz' iddialarına neden oldu: Bahçeli'den Erdoğan'a özel '29 Ekim' hediyesi
Bahçeli'den Erdoğan'a özel '29 Ekim' hediyesi
Gebze'de çöken binada enkazdaki anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Gebze'de çöken binada enkazdaki çiftin de cansız bedenlerine ulaşıldı
Serbest bırakılan İBB itirafçısı Adem Soytekin'e yeniden tutuklandı
Serbest bırakılan İBB itirafçısı Adem Soytekin'e yeniden tutuklandı