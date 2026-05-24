  3. İddia | Nevşehir Belediye Başkanı Arı, AK Parti’ye geçecek
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın AK Parti’ye geçeceği iddia edildi.

Yerel yönetimlerde parti değişiklikleri siyaset gündemindeki yerini korurken, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Yavuz Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arı’nın AK Parti’ye geçeceğine dair “güvenilir bulduğu” bir bilgi aldığını söyledi.

Değirmenci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar fazla spekülasyona sebebiyet vermiş olmayayım. Kendisiyle tanışıyor olduğum için açıklamaya tereddüt ettim ama Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın AK Parti’ye geçeceğine dair güvenilir bulduğum bir bilgi aldım. Siyaset kurumu transfer borsasına dönmemeli.”

