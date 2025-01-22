İddia | Öcalan, 15 Şubat'ta PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim 2024’te Meclis’te DEM Partililere uzattığı el ve sonrasındaki açıklamalarıyla başlayan yeni barış süreci temasları devam ediyor.

28 Aralık’taki ilk İmralı ziyaretinin ardından bugün gerçekleşecek ikinci görüşmede DEM Parti heyeti, Öcalan’a başta AKP, MHP ve CHP olmak üzere çeşitli siyasi partilerle yaptıkları temasların detaylarını aktaracak. Heyet, ayrıca bazı partilerin kaygılarını da Öcalan’a iletecek.

Ahmet Türk ikinci ziyarette yok

Siyasi temaslarda etkin rol oynayan Ahmet Türk’ün bu ikinci İmralı ziyareti heyetinde yer almaması dikkat çekti. Ancak parti içi kaynaklar, Türk’ün bir sonraki görüşmeye katılmasının planlandığını belirtiyor.

15 Şubat’ta kritik açıklama

Medyascope'un haberine göre, DEM Parti heyetinin İmralı dönüşünde yeniden hükümet ve parti temsilcileriyle görüşmesi, süreçte bir aksama olmaması halinde Öcalan’la üçüncü bir görüşmenin daha yapılması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre, Öcalan’ın 15 Şubat 2025 tarihinde İmralı’da, heyet üyelerinin de katılımıyla PKK’ya “resmen silah bırakma” ya da “Türkiye’deki silahlı varlığı sonlandırma” çağrısı yapacağı öne sürülüyor.

Bahçeli’nin ‘Meclis’e gelmeli’ önerisi

Devlet Bahçeli, meclis grup konuşmalarında Öcalan’ın bizzat Meclis’e gelip PKK’yı feshettiğini açıklamasını önermişti. Ancak yasal prosedürler nedeniyle bu çağrının meclisten ziyade İmralı’da, Öcalan tarafından bizzat yapılmasının gündemde olduğu ifade ediliyor.

Tarihler sembolik önem taşıyor

2013-2015 yılları arasında yürütülen çözüm sürecinde de önemli açıklamalar, özellikle Nevroz gibi sembolik tarihlere denk getirilmişti. 21 Mart’ta okunan Öcalan mektubu ve 28 Şubat’taki Dolmabahçe Mutabakatı örnek gösterilerek, bu yeni adımın 15 Şubat tarihine denk getirilmeye çalışıldığı belirtiliyor.