İddia: Özgür Özel'in yeni partisinin genel merkez binası belli oldu
CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kuracağı öne sürülen yeni parti için genel merkez binasının belirlendiği iddia edildi. Bazı milletvekilleri binayı inceleyerek olumlu görüş bildirirken, binanın daha önce Gelecek Partisi'nin ilk genel merkezi olarak kullanıldığı belirtildi.
CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından gündeme gelen yeni parti hazırlıklarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Özgür Özel'in kuracağı öne sürülen partinin genel merkez binası belirlendi.
Sözcü'nün haberine göre Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan ve daha önce Gelecek Partisi'nin ilk genel merkezi olarak kullanılan bina yeni parti için düşünülüyor.
Edinilen bilgilere göre, bazı CHP milletvekilleri söz konusu binayı gezerek parti merkezi olmaya uygun olduğu yönünde değerlendirmelerde bulundu.
Binanın üzerindeki "satılık/kiralık" ilanı henüz kaldırılmasa da hazırlık çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.