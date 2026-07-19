İddia: Özgür Özel'in yeni partisinin genel merkez binası belli oldu

CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından gündeme gelen yeni parti hazırlıklarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Özgür Özel'in kuracağı öne sürülen partinin genel merkez binası belirlendi.

Sözcü'nün haberine göre Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan ve daha önce Gelecek Partisi'nin ilk genel merkezi olarak kullanılan bina yeni parti için düşünülüyor.

Edinilen bilgilere göre, bazı CHP milletvekilleri söz konusu binayı gezerek parti merkezi olmaya uygun olduğu yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Binanın üzerindeki "satılık/kiralık" ilanı henüz kaldırılmasa da hazırlık çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.