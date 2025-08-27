  1. Ekonomim
İddia: Özlem Çerçioğlu hakkındaki "Aziz İhsan Aktaş" soruşturması yeniden açıldı

CHP’den istifa ettikten sonra AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkındaki Aziz İhsan Aktaş soruşturmasının yeniden işleme alındığı iddia edildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkındaki "Aziz İhsan Aktaş" dosyasının yeniden gündeme geldiği iddia edildi. CHP'den AKP'ye geçiş yapan Çerçioğlu'nun daha önce takipsizlikle kapandığını açıkladığı dosyanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeniden işleme alındığı öne sürüldü.

Tanık ifadeleri toplanmaya başlandı

Sözcü TV'de yer alan iddialara göre, söz konusu dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yeniden açıldı ve tanık ifadeleri toplanmaya başlandı. Sürecin, dosyanın önceki takipsizlik kararının ardından yeni deliller üzerine yeniden ele alındığı belirtiliyor.

İddiaya göre şikayete konu dilekçede, Özlem Çerçioğlu’nun ivedilikle ifadeye çağrılması, imar mafyasının kim olduğu, bu ifadeleri talep eden kişilerin kimler olduğu, suça konu bu ifadeleri kimlerin istediği ve kimlerle hukuka aykırı görüşmeler yapıldığının sorulması gibi talepler yer alıyor.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çerçioğlu'na ilişkin olarak, İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş ile bağlantılı 12 dosyasının olduğuna dair açıklamalarda bulunmuştu.

Çerçioğlu da iddialarla ilgili "Özel, doğruyu söylemiyor. İhsan Aktaş dosyasında benim kapı gibi bir yıl önce aldığım takipsizlik kararım var" demişti.

