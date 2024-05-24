İddia: Tekirdağ Limanı'na gelen GDO'lu mısırlar laboratuvardan GDO'suz sayıldı, iç pazar girdi

ANKARA(EKONOMİ) CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Limanı'na gelen on gemiden indirilen GDO’lu mısırların Tarım İl Müdürlüğü laboratuvarlarından "GDO'suz” gibi geçirilip Türkiye iç pazarına sokulduğunu belirterek, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun önceki gün akşam saatlerinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı telefon ile arayarak, soruşturmaların derinleştirilmesini istedi. Aygun’un yaptığı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bu olayın arkasında kim ya da kimler varsa ortaya çıkaracağız. Tekirdağ, böyle bir olayla anılmamalı” dedi.

Aygun, Tekirdağ Limanı'na gelen on gemiden indirilen GDO'lu mısırların Tarım İl Müdürlüğü laboratuvarlarından "GDO'suz” gibi geçirilip Türkiye iç pazarına sokulmasına ilişkin olarak,, “Sınırlarımız kalbura dönmüştü ama son günlerde liman gümrüklerinin de kalbura döndüğünü görüyoruz. Tekirdağ'ımızda GDO'lu mısır skandalı yaşıyoruz” diye konuştu.

Bakanlıktaki laboratuvar sonuçlarının değiştirerek tonlarca GDO’lu mısırın Türkiye’ye girdiğine işaret eden Aygun, “Türkiye'ye GDO'lu ürünlerin girmesi yasak olmasına rağmen, Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü laboratuvarlarında sonuçların değiştirilmesi büyük bir skandaldır” dedi.