İddia: Türkiye, Beylikova’daki nadir toprak elementleri için ABD ile temaslarda

Bloomberg’in aktardığına göre, Ankara ile Washington arasındaki görüşmeler, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz ay Beyaz Saray’da yaptığı toplantının ardından ivme kazandı.

Daha önce Eskişehir-Beylikova’da gerçekleştirilen araştırmalarda, savunma ve ileri teknoloji sektörleri açısından kritik öneme sahip seryum, praseodim ve neodim gibi elementlerin varlığı tespit edilmişti. Rezervin kesin kalitesi henüz netleşmese de, cevherde yüzde 1’in üzerinde nadir toprak oksidi bulunduğu ve bu oranın ticari üretim için yeterli düzeyde olduğu belirtiliyor.

Çin ve Rusya ile temaslar sonuçsuz kaldı

Türkiye, 2024 Ekim’inde Çin ile benzer bir mutabakat zaptı imzalamış, ancak teknoloji transferi konusunda uzlaşma sağlanamamıştı. Çin, çıkarılan cevherin kendi tesislerinde işlenmesini şart koşarken Türkiye, rafineri kurma ve teknoloji geliştirme hakkından vazgeçmeyi reddetti. Rusya ile yapılan temaslar da aynı şekilde tıkanınca Ankara, projeyi Batılı ortaklarla sürdürme kararı aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ABD ile yürütüldüğü iddia edilen görüşmelere ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

Ankara, Beylikova’da kurulacak bir nadir toprak rafinerisi için Kanada ve İsviçreli kurumlarla fizibilite çalışmaları yürütüyor. Türkiye, ayrıca rezervin uluslararası standartlara göre sertifikalandırılması amacıyla Avustralya Jeobilimciler Enstitüsü’nün hazırladığı JORC Code sistemine başvurmayı planlıyor. Bu sertifikasyon, Beylikova’daki rezervin ekonomik değerini ve yatırım potansiyelini belirleyecek.