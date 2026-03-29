İddia: Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım istifa etmezse kesin ihraç istemiyle YDK'ya sevk edilecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Uşak, Kocaeli ve Ankara'da düzenlenen "rüşvet" operasyonunda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Özel, Yalım'ın gözaltı görüntülerinin yayınlanmasına tepki göstermiş fakat, “Orada ne yanlış yapıldıysa, partime hangi etik sorumluluk düşüyorsa hepsinin gereğini yapmaya hazırım” ifadelerini de kullanmıştı.

Gazeteci Uğur Dündar, "rüşvet" soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kendisi partiden istifa etmezse CHP'den kesin ihraç istemiyle YDK'ya sevk edileceğini yazdı.

Dündar, söz konusu paylaşımında şöyle yazdı:

"FLAŞ... Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP karar organının yarın yapacağı toplantıda-o saate kadar kendisi istifa etmediği takdirde- PARTİDEN KESİN İHRAÇ TALEBİYLE Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecek."