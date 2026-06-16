İddia: Yeni Yol Grubu’nun cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nden oluşan Yeni Yol Grubu hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, grup içinde cumhurbaşkanı adayının DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olacağı yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Burhan, TV100'de yaptığı açıklamada, "Dün Kocaeli'nde sayın Mahmut Arıkan ile birlikte sayın Ali Babacan bir halk buluşmasına katıldılar. Startını verdiler. Anlaşılan o ki, Ankara'dan aldığım bilgiler Yeni Yol Grubu'nun cumhurbaşkanı adayı Ali Babacan olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı için dikkat çeken açıklama

NOW TV'de Çalar Saat programında İlker Karagöz’ün sorularını yanıtlayan Mahmut Arıkan, cumhurbaşkanı adayı ile ilgili, "Biz çalışmalarımızı yapıyoruz, biz öyle bir isim üzerinde çalışıyoruz ki o ismi açıkladığımızda 86 milyon insanımız 'oh be, işte aradığımız bu' diyecek. Çıkartacağımız ismin etrafına ilke ve prensipleri donatarak çıkarmak istiyoruz" demişti.

Aday profiline ilişkin kendisine yöneltilen soruya Arıkan, "Şöyle ifade edeyim, Silivri’de bir nüfus daha artmaması için onu şimdilik tutalım biz. Onu biraz zamana havale etmekte fayda var” yanıtını vermişti.

"Çıkartacağımız ismin etrafını ilke ve prensiplerle donatarak çıkartmak istiyoruz" diyen Arıkan, "Yani bu akademisyen, iş insanı, siyasetçi bunların hepsinin çok küçük ayrıntı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Arıkan, Gelecek ve Deva partilerinin adayın kim olduğunu bilip bilmediğine ilişkin sorulan soru üzerine ise, “Burada bırakalım. Adayımızın başına bir iş gelmesinden korkuyoruz” demişti.