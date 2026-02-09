İddialara yanıt geldi: Mesut Özarslan’ın CHP’den istifasında Meral Akşener’in etkisi var mı?

Ankara, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Özarslan'ın 11 Şubat Çarşamba günü yapılacak grup toplantısında AK Parti'ye katılacağına dair iddialar da gündemde yerini koruyor.

Özarslan istifasına gerekçe olarak CHP içinden maruz kaldığını söylediği "iftira ve tehditleri" gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu açıklamayı yalanlayarak Özarslan ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Gazeteci Deniz Zeyrek, Özarslan’ı bu kararı vermeye ikna edenlerden birinin İYİ Parti kurucu Genel Başkanı Meral Akşener olduğunu iddia etti. Mesut Özarslan İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer almış, Ankara kurucu İl Başkanı olmuştu.

YouTube yayınında bu iddiayı dile getiren Zeyrek, Akşener’e bu görevin ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından "havale edildiğini" ifade ederek şunları söyledi:

"Bir iddia daha duydum bugün; Meral Akşener’le de diyaloğu çok iyiymiş Mesut Özarslan’ın. Meral Akşener de kendisine ‘Niye orada duruyorsun, geç iktidara, niye bu soruşturmalarla muhatap oluyorsun’ diye tavsiyede bulunduğu söylendi. Yani bugün o çevreden önemli bir isim bana bu bilgiyi verdi. Mesut Özarslan’ı AK Parti’ye geçmeye ikna edenlerden biri Meral Akşener’di. Murat Kurum işi Meral Akşener’e havale etmişti, o da ikna etti. Büyük ihtimalle Çarşamba günü (11 Şubat), AK Parti grubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine rozet takacak."

İddialar reddedildi

Gazeteci İsmail Saymaz, iddiayı Meral Akşener cephesine sordu.

İsmail Saymaz aldığı yanıtı şöyle aktardı:

"Mesut Özarslan’ın istifa etmesine Meral Akşener’in önayak olduğu iddiasını Akşener’in çevresine sordum. Şöyle dediler: ‘Mesut Bey bizi bırakıp İyi Parti’den CHP’ye gitmişti. Niye kendisine önayak olalım? Hiçbir bağımız ve ilgimiz yok. Mesut Beyle uzun bir zamandır görüşmüyoruz."