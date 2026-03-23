İddianame hazırlandı: Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney için 35 yıl ceza talebi

Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, Güney için 35 yıl hapis cezası talep ederken, dosyanın İBB dosyasıyla birleştirilmesini de istedi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, Güney'in ablası Sabriye Akkaya, Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, Güney'in şoförü Deniz Göleli, Güney'in koruması Veysel Eren Güven hakkında, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Yardım Etme” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık” suçundan tüm sanıkların ayrı ayrı 12 yıl 8’er aydan 35’şer yıla aya kadar hapis cezası talep edildi.

Dosya İBB davasının görüldüğü İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.