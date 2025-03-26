İDO, 2025 Ege Adaları sezonunu Samos seferleriyle açıyor!

İDO, 2025 yılı Ege Adaları sezonunu 29 Mart'ta başlatacak ve ilk seferini Samos Adası'na gerçekleştirecek. Bayram süresince Seferihisar-Samos ve Kuşadası-Samos hatlarında düzenli seferler yapılacak, böylece 2025 turizm sezonu da resmi olarak açılacak.

2025 yılında 300 bin yolcu hedefi

Geçtiğimiz yıl, Samos, Patmos, Leros ve Kalimnos Adaları'na yapılan seferlerle 155 bin yolcu taşıyan İDO, 2025 yılında bu sayıyı 300 bine çıkarmayı hedefliyor. Ege Adaları'na olan yoğun ilgiyle, İDO sefer sayılarını artırarak daha kapsamlı bir hizmet sunmayı planlıyor.

8 gemiyi hizmete sunacak

İDO Genel Müdürü Murat Orhan, Ege Adaları'na olan ilgiyi her geçen yıl artarak gördüklerini ve 2025 sezonuna çok güçlü bir başlangıç yapacaklarını belirtti. "Bu yıl 8 gemiyle daha kapsamlı bir hizmet sunmayı planlıyoruz. Sefer sayısını artırarak, hem yerli hem de yabancı tatilcilerin ihtiyaçlarına daha etkili şekilde cevap vereceğiz" dedi.