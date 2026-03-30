İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli
Marmara genelinde etkili olan kuvvetli fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İDO ve BUDO'nun birçok seferi iptal edildi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava muhalefeti nedeniyle 127 seferin iptal edilmesinin ardından Marmara'daki birçok deniz otobüsü seferi de aksadı.
İstanbul Deniz Otobüsü işletmesinin saat 08.30'da yapılması planlanan Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferi ile saat 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa seferi iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsü İşletmesi'nin (BUDO) Bursa-İstanbul arasındaki seferlerinin de saat 13'e kadar yapılmayacağı duyuruldu.