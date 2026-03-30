  3. İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli
Marmara genelinde etkili olan kuvvetli fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İDO ve BUDO'nun birçok seferi iptal edildi.

Haber Merkezi
İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava muhalefeti nedeniyle 127 seferin iptal edilmesinin ardından Marmara'daki birçok deniz otobüsü seferi de aksadı.

İstanbul Deniz Otobüsü işletmesinin saat 08.30'da yapılması planlanan Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferi ile saat 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa seferi iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsü İşletmesi'nin (BUDO) Bursa-İstanbul arasındaki seferlerinin de saat 13'e kadar yapılmayacağı duyuruldu.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 30 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 30 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu kar yağışı ve sağanak uyarısı! İşte il il sıcaklık tahminleriMeteoroloji'den 17 il için sarı kodlu kar yağışı ve sağanak uyarısı! İşte il il sıcaklık tahminleriGündem
Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? İşte 30 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltın fiyatları haftaya nasıl başladı? İşte 30 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans

 