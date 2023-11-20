İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Marmara Bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Marmara Bölgesi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bugün yapılması planlanan bazı seferleri iptal edildi.
İDO'nun 09.45 Yenikapı - Yalova, 09.45 Yalova - Yenikapı, 12.00 Bursa - Kabataş, 17.15 Kabataş - Bursa, 18.00 Bursa - Kadıköy seferleri iptal edilken BUDO'da ise iptal edilen seferler şöyle:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)