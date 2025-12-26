İDO ve BUDO'ya fırtına engeli: Seferler iptal edildi

Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını aksatıyor. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), yolcu güvenliğini ön planda tutarak, 26 Aralık sabahı yapılması planlanan iki seferin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

BUDO’nun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılan duyuruya göre, şu seferler gerçekleştirilemeyecek:

07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

08:00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

Kurum tarafından açıklama

Kurum tarafından yapılan açıklamada, seferlerin Marmara Denizi’ndeki rüzgar şiddeti ve dalga boyunun seyir güvenliğini tehlikeye atması nedeniyle durdurulduğu belirtildi. Bilet alan yolcuların ücret iadesi veya tarih değişikliği işlemleri için müşteri hizmetleri ve gişelerle irtibata geçebileceği bildirildi.

İDO seferlerine fırtına engeli

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bugün yapılması planlanan bazı seferleri iptal edildi. İDO'dan yapılan açıklamada "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Aralık 2025 tarihli saat 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferimizi iptal etmek zorunda kaldık." denildi.

İptal edilen seferler şöyle:

Öte yandan İDO'nun yılbaşında yapılacak bazı seferlerinin ise tarife değişikliği sebebiyle iptal edildiği duyuruldu. İptal edilen seferler şöyle:

1 Ocak 2026 saat 07.00 Yalova-Pendik seferi

1 Ocak 2026 saat 08.00 Pendik-Yalova seferi

1 Ocak 2026 saat 07:15 Yalova-Yenikapı seferi

1 Ocak 2026 saat 07:45 Yenikapı-Yalova seferi