İdris Baluken'e 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski milletvekili İdris Baluken'e milletvekilliğinin sürdüğü 2014-2016 yılları arasında katıldığı eylem ve etkinliklerde yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında birleşen dosyalardan oluşan davanın duruşması görüldü. Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Baluken'in katılmazken avukatı Serdar Çelebi Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı.

Ayrı ayrı 1'er yıl 3'er ay hapis cezası

MA'nın aktardığına göre iddia makamı Baluken'in 3 defa "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ederken diğer suçlamalar yönünden ise beraatini istedi. Avukat Serdar Çelebi, iddia makamının beraat istemi yönündeki mütalaaya katıldıklarını ancak müvekkilinin "örgüt propagandası yapmaktan" cezalandırılması yönündeki mütalaasına katılmadıklarını belirtti. Baluken'in bir propaganda suçlamasıyla ceza verilerek artırım hükümlerinin uygulanması talebini kabul etmeyen mahkeme, Baluken'e 3 defa "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasından ayrı ayrı 1 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Toplam 3 yıl 9 ay hapis cezası veren mahkeme, "2911 sayılı Kanuna Muhalefet Etmek'' suçlamasından ise Baluken'in beraatine karar verdi. Mahkeme, Baluken'in tekrar suç işlemeyeceğine dair kendilerinde olumlu kanaat oluşturmadığını belirterek, cezada takdiri indirim yoluna gitmedi.

İdris Baluken kimdir?

İdris Baluken, 2 Temmuz 1976 tarihinde Bingöl'de dünyaya geldi. 1992 senesinde Bingöl Lisesi'nden mezun olan Baluken, eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sürdürdü. Üniversite eğitimini de tamamlayan Baluken, Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde göğüs hastalıkları ve tüberküloz alanında uzmanlığını aldı. Bingöl Verem Savaş Dispanseri, Bingöl Devlet Hastanesi ve Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesinde uzman doktorluk, Toraks Derneği, Türk Tabipleri Birliği ve SES Diyarbakır Şubelerinde yöneticilik yaptı.