İETT araçlarında unutulan eşyalar yarın açık artırmayla satılacak

İETT işletmelerine ait otobüs, metrobüs, nostaljik tramvay, tünel, durak ve istasyonlarda yolcular tarafından unutularak Bulunmuş Eşya Birimi’ne teslim edilen, sahibi tarafından teslim alınmayan ve yasal muhafaza süreleri dolmuş toplam 7 bin 566 eşya, 16 Haziran 2026 Salı günü 09.30-11.30 saatleri arasında Karaköy Gar Binası’nda açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.

Bulunmuş eşyalar; İETT Bulunmuş Eşya Yönergesi kapsamında kayıt altına alınıp, muhafaza edilmekte ve sahiplerine ulaştırılmaya çalışılıyor. Sahibi bulunamayan eşyalar ise ilgili yönerge hükümleri doğrultusunda değerlendirilmekte ve gerekli durumlarda hibe, imha veya satış işlemleri gerçekleştiriliyor.

Muhafaza süresi dolan kullanılmamış giyim ürünleri, çanta, kitap, kırtasiye ve benzeri malzemeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devrediliyor. Elektronik ve elektrikli eşyalar ise teknik inceleme ve değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından ihale komisyonu nezaretinde açık artırma usulüyle satışa çıkarılıyor.

Toplu satış esas olacak

Açık artırmada eşyaların toplu olarak satışı esas olacak. Toplu satış yapılamadığı durumda eşyalar gruplar halinde satılacak.

Yarın yapılacak ihaleye tüm vatandaşlar katılabiliyor. Katılım için herhangi bir ücret alınmıyor.