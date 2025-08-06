İETT, gece hatlarını devreye sokuyor: Hangi seferler gece çalışacak?

İETT Genel Müdürü İrfan Demet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 8 Ağustos Cuma gününü 9 Ağustos 2025 gününe bağlayan gece saat 00:00’da; 55G Gaziosmanpaşa - Beşiktaş ve 50G Göktürk - Taksim Gece hatlarının hizmete başlayacağını açıkladı.

İstanbul’a hizmet yolunda durmadan çalışmaya devam ediyoruz.



Şehrimiz için 2 yeni Gece Hattını;

9 Ağustos 2025 günü gece 00:00’da hizmete başlatıyoruz.



55G Gaziosmanpaşa - Beşiktaş hattımız ve

50G Göktürk - Taksim hattımız gece boyunca 30 farklı sefer gerçekleştirerek… pic.twitter.com/vsHhz39sCI — İrfan Demet (@irfan_demet) August 5, 2025

Geceden sabaha toplam 30 farklı sefer ile İstanbul’a hizmet verecek hatlar bölge için de bir ilk olma özelliği taşıyor.

İETT’nin yeni hatlarından 55G Gaziosmanpaşa - Beşiktaş Gece Hattı; Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan-Balat-Cibali-Unkapanı-Şişhane-Tarlabaşı-Taksim-Beşiktaş güzergahında, 50G Göktürk - Taksim Gece Hattı ise; Göktürk Köprübaşı Mahallesi-İstanbul Evleri-Hoşdere-Kemerburgaz-Hasdal-Alibeyköy Metro-Miniatürk-Halıcıoğlu-Kasımpaşa-Şişhane-Taksim arasında hizmet verecek.