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İETT, gece hatlarını devreye sokuyor: Hangi seferler gece çalışacak?

İETT, gece 00:00’dan sabah 05:00’e kadar aralıksız hizmet verecek iki yeni gece hattını daha hizmete aldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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İETT, gece hatlarını devreye sokuyor: Hangi seferler gece çalışacak?
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İETT Genel Müdürü İrfan Demet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 8 Ağustos Cuma gününü 9 Ağustos 2025 gününe bağlayan gece saat 00:00’da; 55G Gaziosmanpaşa - Beşiktaş ve 50G Göktürk - Taksim Gece hatlarının hizmete başlayacağını açıkladı.

Geceden sabaha toplam 30 farklı sefer ile İstanbul’a hizmet verecek hatlar bölge için de bir ilk olma özelliği taşıyor.

İETT’nin yeni hatlarından 55G Gaziosmanpaşa - Beşiktaş Gece Hattı; Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan-Balat-Cibali-Unkapanı-Şişhane-Tarlabaşı-Taksim-Beşiktaş güzergahında, 50G Göktürk - Taksim Gece Hattı ise; Göktürk Köprübaşı Mahallesi-İstanbul Evleri-Hoşdere-Kemerburgaz-Hasdal-Alibeyköy Metro-Miniatürk-Halıcıoğlu-Kasımpaşa-Şişhane-Taksim arasında hizmet verecek.

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