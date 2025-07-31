İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in emniyet ifadesi: Kimseden herhangi bir menfaat temin etmediğim ortaya çıkacak

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in emniyet ifadesi tamamlandı. Öğlen 12:00’de başlayan ve akşam 20:00’ye kadar süren ifade sırasında Demet’e 24 soru yöneltildi. Soruların hiçbirinde Demet’e yönelik doğrudan bir iddia bulunmadığı belirtildi.

İfade tutanağına göre Demet, jandarma olarak 8 yılı terörle mücadele bölgesinde olmak üzere Türkiye’nin 13 farklı il ve ilçesinde 24 yıl görev yaptığını, bu süre zarfında 55 adet takdir ve ödülünün bulunduğunu, askeri öğrencilik ve görev süresi boyunca disiplin cezası veya savunmasının olmadığını beyan etti.

Ayrıca, Demet’in İETT’de göreve başladığı tarihten bugüne kadar çalışılan tüm firmalara ve yüklenicilere sorulduğunda kimseden herhangi bir menfaat temin etmediğinin ve herhangi bir yere yönlendirme yapılmadığının görüleceği, böyle bir durum olması halinde bunun alınan ifadelerde ortaya çıkacağının kaydedildiği aktarıldı.

Tutanakta ayrıca, mütevazı bir hayat yaşadığını ifade eden Demet’in eşinin Millî Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olduğu, oğlunun geçen yıl Kars Kafkas Üniversitesi’nden veteriner olarak mezun olduğu ve kızının üniversite öğrencisi olarak Kars Orduevi’nde üç kişilik bir odada kaldığının yer aldığı bildirildi.

"İfadelerin hiçbirinde müvekkilin ismi geçmemektedir"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Demet’in avukatı Kerem Donat yaptığı açıklamada, müvekkilinin kamuoyunda itirafçılık olarak bilinen ancak dedikodu niteliğini aşmayan sorulara kurumsal işleyiş ve ihale usulleri hakkında samimi ve detaylı cevap verdiği belirtildi. Donat, müvekkilinin 657 Sayılı yasaya tabi bir memur olduğuna dikkat çekti.

Donat, açıklamasında şunları kaydetti:

“Kamu görevlilerinin yargılanma usulü kanununa göre suçüstü haller dışında hakkında kovuşturma ve soruşturma yapılması bakanlık iznine tabidir. Aynı konular ile ilgili birden fazla soruşturma yapılması CMK’ye göre hatalı iken üzerine Sayıştay raporları ve teftiş raporları ile üzerinden geçilmiş konularda gözaltı işlemi tesis edilmesi ve Türkiye’nin en büyük kamu kurumlarından birinin mesai sürecinde genel müdürsüz bırakılması kuruma da topluma da zarar vermektedir. İfadelerin hiçbirinde müvekkilin ismi geçmemektedir, iddia olunan vakalar görev süresi dışındadır. Gözaltı işleminin ivedilikle sona erdirilmesini talep ediyoruz.”