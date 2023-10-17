İETT: İstanbul'da 'ücretsiz taşımama kararı' uygulanmayacak

İETT İşletmeleri Genel Müdürü İrfan Demet, İstanbul’da 65 Yaş ve üstü Yolcularımız ücretsiz taşınmaya devam edeceğini duyurdu.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB), Türkiye genelinde her ayın yalnızca 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşınması kararı aldığını duyurmuştu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İETT Genel Müdürü Demet, şunları belirtti:

"İstanbul’da 65 Yaş ve üstü Yolcularımız ücretsiz taşınmaya devam edecektir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn @ekrem_imamoglu‘nun ulaşım vizyonuyla uygulamaya koyduğumuz , Özel Taşımacılık İşletim Sistemi (ÖTİS) sayesinde, ücretsiz taşınan yolcuların maliyetleri İBB tarafından karşılanmakta olup; yolcularımıza ve halk otobüsü işletmecilerine mağduriyet yaşatılmamaktadır.

Dolayısıyla; Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğinin (TÖHOB), 4736 Sayılı Yasa Kapsamında ücretsiz taşınma imtiyazına sahip yolcu guruplarını; Tüm illerde faaliyet gösteren halk otobüslerince taşımak istememelerine yönelik açıklama ve uygulamaları İstanbul’da uygulanmayacaktır!!!"