İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var
İstanbul Beykoz'da sabah saatlerinde 2 İETT otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü, karşı yönden gelen başka bir İETT otobüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 yolcu ile otobüs şoförü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede aksayan trafik, otobüslerin çekilmesinin ardından normale döndü. Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, karşı yönden gelen 2 otobüsün çarpışması yer alıyor.