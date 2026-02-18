İETT otobüsü bariyerlere çarptı: Yaralılar var

  1. Ekonomim
E5 kara yolu Güzelce mevkiinde İETT otobüsü yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Olay yerinde yaralılar olduğu öğrenildi.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde E5 kara yolu Güzelce mevkisinde seyir halindeki İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada yaralananların olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede müdahale ve güvenlik çalışmaları sürüyor.

