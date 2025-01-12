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İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Sancaktepe'de İETT otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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Alınan bilgiye göre, TEM bağlantı yolu Kartal istikametinde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı.

1 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunun Kartal istikameti bir süre trafiğe kapandı. Öte yandan kaza anı İETT otobüsünde bulunan araç kamerasınca kaydedildi.

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