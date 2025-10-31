İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar var

  1. Ekonomim
İstanbul Arnavutköy'de bir İETT otobüsünde bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Bir şüpheli şoför ile iki yolcuyu bıçakladı. Yaralılardan Kazım Özturlay (65) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde İETT otobüsündeki dehşete düşüren olayın detayları ortaya çıktı. İki yolcu arasında kavga çıktığı, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı, saldırganın yakalandığı öğrenildi.

Arnavutköy ilçesi Sazlıbosna yolu mevkiinde İETT otobüsünde saat 11.00'de meydana gelen olayın detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 36 HT Fatih Mahallesi-Cebeci hattında görev yapan İETT otobüsünde, 2 yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Tartışmanın büyümesiyle taraflar kavga etmeye başladı. Kavgaya karışan yolculardan biri bıçakla 2 vatandaşı yaraladı. Aracı durduran şoför, kavgayı ayırmak için sürücü koltuğundan kalkarak taraflara müdahale etmeye çalıştı. İETT şoförü de, saldırgan yolcu tarafından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan bir kişi yaşamını yitirdi

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Kazım Özturlay (65) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şoför ve diğer yaralı yolcunun tedavilerine devam edildiği, şoförün hayatı tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

