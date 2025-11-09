İETT şoförü sefer esnasında kalp krizi geçirdi: Yolcuların olduğu araç kaldırıma çıktı

Beşiktaş'ta, seyir halindeyken kalp krizi geçiren İETT şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Otobüsteki yolcular tahliye edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İETT şoförü ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15:00 sıralarında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Yıldız Caddesi Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 HO 2429 plakalı İETT otobüsünün şoförü Mehmet Çılasın, seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, kaldırıma çıktı. Otobüste bulunan yolcular kısa sürede tahliye edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İETT şoförü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda ölen ya yaralanan kimse olmazken kaldırımda bulunan bir ağaç devrildi.

"Net bir bilgi yok ama şoförün durumu ciddiymiş"

Kazaya ilişkin açıklama yapan Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Savaş şöyle konuştu:

"Şoförümüz herhalde kalp krizi geçirmiş. Biz de kooperatif yönetiminde araçlar kaza geçirdiği zaman görevli arkadaşlarız. Ben de duyar duymaz geldim müdahale etmeye. Şimdi baktım şükür, yaralı kimse yok. Şoför kalp krizi geçirdiği için şoförün yanına gideceğim. Net bir bilgi yok ama şoförün durumu ciddiymiş. Şükür ki kaldırımda geçen yayalara, vatandaşlara bir şey olmamış, onun için mutluyuz. Bir hastalığı yoktu. Bizim şoförlerimiz doktor kontrollüdür, bir hastalığı olsa bizimle çalışamaz. Otobüste pek yolcu yoktu, net bir sayı yok."