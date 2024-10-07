İETT'den dört ilçeye yeni hat ve 1662 ek sefer

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İETT, İstanbullulara yeni otobüs hatları ve ek seferler sunmaya başladı. Şehirdeki toplu ulaşımı geliştirmek amacıyla Sancaktepe, Beykoz, Küçükçekmece ve Maltepe ilçelerine yönelik yeni hatlar ve ek seferler hizmete girdi.

Yeni otobüs hatları sefere başladı

İBB'nin yaptığı açıklamaya göre, Sancaktepe’de metro istasyonları ve hastanelere doğrudan ulaşım sağlayan 9 yeni otobüs hattı oluşturuldu. Bu yeni hatlar ve mevcut hatlara eklenen seferler sayesinde ilçede günlük 515 sefer artışı sağlandı.

Küçükçekmece'de ise doğrudan Marmaray ve Şehir Hastanesi’ne ulaşan iki yeni otobüs hattı hizmete alındı. Bu hatlar ve ek seferlerle birlikte ilçede günlük 492 sefer artışı gerçekleşti. Beykoz'da üniversitelere ve diğer ilçelere erişimi kolaylaştırmak amacıyla 139 yeni ek sefer planlandı.

Maltepe’de de hastane, metro istasyonu ve üniversitelere ulaşımı kolaylaştırmak için 516 ek sefer devreye girdi. Böylece İETT, Sancaktepe, Küçükçekmece, Beykoz ve Maltepe ilçelerindeki günlük sefer sayısını toplamda 1,662 artırmış oldu. Yeni sefer planlarının tamamı uygulanmaya başladı.