İETT'den Kadir İnanır'ın anısına özel saygı otobüsü

Geçen hafta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta sinema oyuncusu Kadir İnanır'ın hatırası için İBB'ye bağlı İETT özel bir saygı otobüsü tasarladı.

İETT, kültürel ve sosyal projeleri kapsamında hazırlanan saygı otobüsünü İstanbullularla buluşturdu. Sanatçının fotoğrafları, filmlerinden görseller ve toplumun her kesiminin hafızasında yer etmiş sözleriyle tasarlanan otobüs, 57UL Beşiktaş–Kuruçeşme hattında hizmete başladı.

180'den fazla filmde rol aldı

Kadir İnanır, Tatar Ramazan, Selvi Boylum Al Yazmalım ve Yılanların Öcü başta olmak üzere Türk sinemasının önemli yapımlarında rol aldı. Meslek hayatı boyunca 180'den fazla filmde kamera karşısına geçen ve çok sayıda ödüle layık görülen sanatçının hatırası, İstanbul caddelerinde İETT'nin hazırladığı saygı otobüsüyle yaşatılacak.