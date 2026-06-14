İETT’den M11 Gayrettepe – İstanbul Havalimanı hattına 116 ek sefer

İETT, 14-18 Haziran 2026 tarihleri arasında geçici olarak kapatılacağı açıklanan M11 Gayrettepe – İstanbul Havalimanı hattında İstanbulluların mağduriyetini azaltabilmek için ek seferler planlandı.

İETT hatlarında görev yapan araç sayısı yüzde 62 artırıldı

H-2 / Mecidiyeköy – İstanbul Havalimanı, 336M / Mecidiyeköy – Arnavutköy, 48 / Mecidiyeköy – Göktürk, 48L / 4. Levent Metro – Göktürk, 48KA / Kemerburgaz – Arnavutköy hatlarında görev yapan otobüs sayısı yüzde 62 oranında artırıldı. Bu hatlardaki araç sayısı 18'den 29'a çıkartılırken, günlük sefer sayısı da 206’dan 322 sefere çıkartıldı.

Toplam 60 otobüs ile günlük 741 sefer planlandı

İETT, otobüs ve sefer sayısında artış planlanan hatlara ek olarak, M11 metrosunun kapalı olacağı dönemde bu bölgelere temas eden diğer hatlarda da tam kapasite ile görev yapılacak.

48P / Kemerburgaz – Akpınar Köyü, 50G / Göktürk – Taksim, TM4 / Göktürk – Alibeyköy, 48K / Kemerburgaz – Ağaçlı Köyü, H3 / Halkalı Marmaray – İstanbul Havalimanı, H1 / Mahmutbey Metro – İstanbul Havalimanı, 50Z / Alibeyköy – Zincirlikuyu hatları ile birlikte toplam 60 otobüs ile günlük 741 sefer ile hizmet verilecek.