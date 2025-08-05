İETT’den 'personel artışı' iddialarına yalanlama

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), 4 Ağustos 2025 tarihinde bazı medya organlarında çıkan "1 yılda 3 bin 629 personel alındı, personel sayısı yüzde 40 arttı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, yapılan personel alımlarının hizmet gerekleri doğrultusunda ve tamamen yasal çerçevede yapıldığı vurgulandı.

“Emeklilik nedeniyle 1.735 kişi ayrıldı, 1.070 kişi alındı”

İETT açıklamasında, 2024 yılında kurumdan emeklilik ve benzeri nedenlerle 1.735 çalışanın ayrıldığını, bu kişilerin yerine hizmetin aksamaması için 1.070 kişinin istihdam edildiğini duyurdu. Açıklamada, “İstanbul’a kazandırılan yeni otobüsler, artan sefer sayıları, yeni garaj ve bakım onarım tesisleri nedeniyle yapılan bu istihdam zorunludur” denildi.

Yatırımlar sıralandı

Kurum, personel artışının gerekçelerini şu başlıklarla sıraladı:

İstanbul’a kazandırılan 230 yeni otobüsün hizmete alınması

Son 1 yılda yüzde 21 sefer artışı sağlanması

Sultangazi Garajı’nın faaliyete geçmesi (64 bin m², 400 otobüs kapasiteli)

Edirnekapı’da yeni Metrobüs Bakım-Onarım Hangarı’nın hizmete açılması

Metrobüs duraklarında 7/24 güvenlik hizmeti sağlanması.

Açıklamada, bu yatırımlara rağmen personel sayısındaki artış oranının yalnızca %9 olduğu vurgulandı.

“Her seferinde daha iyiye”

Dünyanın en büyük ikinci toplu ulaşım kurumu olan İETT’nin her gün ortalama 64 bin seferle yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştirdiği hatırlatılan açıklamada, hizmet kalitesinin artırılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

“Tüm işlemler denetimlere tabi”

İETT, 154 yıllık bir kamu kurumu olarak tüm iş ve işlemlerini ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde yürüttüğünü ve yapılan işlemlerin her yıl İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği ve Sayıştay gibi denetim organları tarafından incelendiğini vurguladı.

İETT açıklamasında son olarak, “Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bu açıklamayı önemle bilgilerinize sunarız” denilerek, yanıltıcı haberlere itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.