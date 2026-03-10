İETT’ten Galatasaray-Liverpool maçı öncesi ek sefer kararı

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), bu akşamki Galatasaray-Liverpool maçı öncesinde, artması beklenen taraftar yoğunluğunu dikkate alarak ek ulaşım önlemleri alacağını açıkladı.

İETT’nin açıklamasına göre, saat 20.45’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta başlayacak karşılaşma öncesinde, stadyum çevresindeki artan ulaşım talebini karşılamak için ek seferler planlandı.

60 otobüsün daha hizmete sunulacağı belirtildi

Kurumdan yapılan bilgilendirmede, 18.45’ten sonra bölgede planlanan 458 otobüs seferine ilave olarak 60 otobüsün daha hizmete sunulacağı belirtildi. Ayrıca metrobüs hattında da yoğunluk göz önünde bulundurularak 80 ek metrobüs seferi planlandığı ifade edildi.