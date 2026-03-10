İETT’ten Galatasaray-Liverpool maçı öncesi ek sefer kararı
İETT, bu akşam oynanacak Galatasaray-Liverpool maçı öncesinde taraftarların stadyuma ulaşımını kolaylaştırmak için ek sefer kararı alındığını duyurdu.
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), bu akşamki Galatasaray-Liverpool maçı öncesinde, artması beklenen taraftar yoğunluğunu dikkate alarak ek ulaşım önlemleri alacağını açıkladı.
İETT’nin açıklamasına göre, saat 20.45’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta başlayacak karşılaşma öncesinde, stadyum çevresindeki artan ulaşım talebini karşılamak için ek seferler planlandı.
60 otobüsün daha hizmete sunulacağı belirtildi
Kurumdan yapılan bilgilendirmede, 18.45’ten sonra bölgede planlanan 458 otobüs seferine ilave olarak 60 otobüsün daha hizmete sunulacağı belirtildi. Ayrıca metrobüs hattında da yoğunluk göz önünde bulundurularak 80 ek metrobüs seferi planlandığı ifade edildi.
Bu akşam saat 20.45’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanacak Galatasaray - Liverpool maçı için; saat 18.45’ten sonra bölgede planlanan 458 otobüs seferine ek 60 otobüs ve 80 ek metrobüs seferi hizmete sunulacaktır.— İETT (@ietttr) March 10, 2026
Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden… pic.twitter.com/6b6ljqkIz5