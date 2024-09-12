Narin Güran cinayetinde ifade değiştiren itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın çelişkileri

Amca Salim Güran tutuklandıktan sonra 8 Eylül Pazar sabahı kaybolmasının 19. gününde Narin’in cansız bedeni bulundu ve köyde sıva ustası Nevzat Bahtiyar’ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Bahtiyar, ilk ifadesini jandarmada verdi. Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı’nda 9 Eylül gecesi saat 00.52’de başlayan ifadesi 03.12’de bitti. Yanında avukatı da vardı.

Bahtiyar bu ifadesinde Narin’in cesedini niçin aldığını şöyle anlattı:

“(Salim Güran) Aracın ön yolcu koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek ‘Bunu yok edeceksin’ dedi. Ben de gösterdiği şeyin yanına yanaştım, bakınca battaniyeye sarılı ve hareketsiz yatan bir insanın olduğunu gördüm. Şaşırdım ve tereddüt ettim. Salim Güran bana ‘aileyi düşün, sana 200 bin lira veririm’ dedi.”

Savcılıkta ifade değiştirdi, 'tehdit edildim' dedi

Savcılıkta ise bu ifadesini değiştirdi ve Salim Güran tarafından ölümle tehdit edildiği için cesedi almak zorunda kaldığını iddia etti. Hâkimlik ifadesinde de bunu tekrar ederek şunu söyledi:

“Savcılıkta verdiğim ifademde geçen Salim’in bana dediği ‘Arif’in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm’ şeklindeki ifade doğrudur. Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim Güran’dan korkmuştum.”

Cesedi çuvala kim koydu?

Nevzat Bahtiyar, jandarma ifadesinde cesedi amca Salim Güran’dan aldıktan sonra ne yaptığını şöyle anlatmıştı:

“Bana hitaben ‘Aracında torba var mı?’ dedi. Ben de aracımın bagajından rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak Salim Güran’a verdim. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp çuvalın içerisine beraber koyduk.”

Bahtiyar savcılık ve hâkimlikte ifadesinin bu bölümünü “Daha sonra ben kendi ikametimde Narin’in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim” diyerek değiştirdi.

Cesedi aldıktan sonra ne yaptı?

Jandarma ifadesinde cesedi aldıktan sonra ne yaptığını ise şöyle anlatmıştı: “Mezarlığın yanından inerek Villalar mevkiine gittim (…) Derenin yanındaki stabilize yoldan inerek aşağı inerek uygun bir yer baktım. Aracımı derenin kenarında durdurdum.”

Ancak hem savcılıkta hem hâkimlikte cesedi aldıktan sonra evine gittiğini söyledi.

Narin olduğunu biliyor muydu?

Nevzat Bahtiyar, jandarma ifadesinde çuvaldaki cesedin kime ait olduğunu bilmediğini de iddia etti ve şunları söyledi:

“Beraber çuvala koyduğumuz esnada cesedin Narin Güran olup olmadığını anlamadım. Dere yatağına inip çuvalın ağzını bağladığım esnada cesedin Narin Güran olduğunu anladım.”

Ancak savcılık ve mahkeme ifadesinde ise Salim Güran’ın kendisine “Arif’in kızını öldürdüm” dediğini iddia etti, yani çuvala koyduğu cesedin Narin olduğunu baştan bildiğini söylemiş oldu.

Arkadaşı mı Salim Güran'ın adamı mı?

Jandarma ifadesinde “Çay içer yemek yer bazen de Diyarbakır’a gideriz. Aramız samimi idi” diyerek Salim Güran ile aralarındaki arkadaşlık bağını anlattı. Fakat savcılık ve hâkimlikte Salim’in kendisini ve ailesini öldürmekle tehdit ettiği için bu cesedi teslim aldığını savundu.

Narin’in cesedini gizlediğini itiraf eden sıvacı Nevzat Bahtiyar’a ait kırmızı aracın olay günü 50 dakika boyunca Eğertutmaz Deresi’ne giden patikada park halinde olduğu tespit edildi.

Narin’in küçük bedeninin bulunmasından bir gün sonra, Nevzat Bahtiyar’a bölgede keşif çalışması yaptırılmıştı.

İfade değişikliği kime yarar?

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre ne savcılık, ne mahkeme, Nevzat Bahtiyar’ın ifadelerinin tamamının doğruluğuna inanıyor. Tutuklanma gerekçesine göre Bahtiyar suç ve eylemlerinin bir kısmını ikrar (kabul) etti ama bazı soruları da cevapsız bıraktı veya muğlak cevaplar verdi. Bu da hâkimde onun bazı şüphelileri korumaya çalıştığı izlenimi oluşturdu.

Nevzat Bahtiyar ifadesindeki bu değişikliklerle tutuklu amcaya jandarmada yaptığı dolaylı suçlamayı şimdi doğrudan yapıyor. Kendi lehine olacak şekilde değiştirdiği bölümlerle de “Bu işi menfaat için değil canımı ve ailemi ölümden korumak için yaptım” algısı oluşturarak alacağı cezayı hafifletme hesabı yaptığı değerlendiriliyor.

Kim doğru söylüyor?

Nevzat Bahtiyar, bu ifadeleriyle tutuklu amcayı suçlama tonunu artırsa da “Cesedi kendi evimde tek başıma çuvala koydum” diyerek kendisi hakkında bir şüphe de doğuruyor. Tutuklu amcanın ifadesi henüz alınmadı. Bahtiyar’ın bu suçlamalarına ne cevap vereceği henüz bilinmiyor. Ancak bu aşamada cesedi amcanın teslim ettiğini kanıtlayacak somut deliller daha da önem kazanıyor. Aksi takdirde zaten ‘cinayete iştirak’ suçundan tutuklanan Bahtiyar cesedi amcadan aldığını, beyanları dışında daha da güçlü delillerle kanıtlamak zorunda kalabilir.

Gözler Adli Tıp raporunda

Soruşturmadaki düğümleri çözebilecek güçte somut bir delil henüz ortada yok. Bu aşamada özellikle Adli Tıp Raporu önem kazanıyor. Narin’in tırnakları arasından çıkabilecek bir doku örneği Narin’le en son kimin teması olduğunu gösterecek. İtirafçı Nevzat Bahtiyar, amcanın cesedi bir battaniyeye sarılı getirdiğini söylüyor. Bu battaniye de amcanın Narin ile son temasının kanıtlarından biri olarak aranıyor.

Oklar amcayı gösteriyor

Soruşturma sürecindeki şüpheli hareketleri, arabasında bulunan Narin’in DNA’sı, çelişkili ifadeleri, telefon kayıtlarını silmesi ve diğer bulgular neticesinde tutuklanan amca Salim Güran, üzerinde en yoğun şüphe bulunan isim olarak Diyarbakır T Tipi Cezaevi’nde.

Diğer tutukluların herhangi bir saldırısına karşı tek başına bir koğuşta ve özel gözetim altında. Narin’i onun öldürdüğünü açıkça söyleyen Nevzat Bahtiyar ise bu cezaevine uzak bir noktadaki diğer T tipi cezaevinde... O da tek kişilik koğuşta ve özel gözetimde.

Yeniden sorgulanacak

Farklı ihtimal ve senaryolar olmakla birlikte cinayetin sebebi de katilin kimliği de henüz meçhul. Şüpheler amca ve abi üzerinde. Narin’in gördüğü bir sır yüzünden, bir öfke krizi neticesinde ya da husumet sebebiyle öldürülmüş olabileceği şimdiye kadar konuşulan ihtimaller. Bahtiyar’ın ifadeleri üzerine yeniden sorgulanacağı öğrenilen amcanın bu suçlamalara karşı vereceği cevaplar, yeni ihtimalleri de ortaya çıkarabilir.

Muhtarlıktan alındı

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, 2 Eylül’de tutuklanan Tavşantepe Mahalle Muhtarı Salim Güran, Bağlar Kaymakamlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. İlçe İdare Kurulu kararıyla, birinci aza muhtar olarak geçici görevlendirildi.

Avukatı çekildi: Bir anne olarak onu savunmam

Tutuklu amca Salim Güran’ın avukatı Seda Toğrul, önceki gece davadan çekildiğini açıkladı. Bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğini belirten avukat Toğrul, yaptığı açıklamada, “Dosyada gelinen aşamada sanık beyanları, Narin’in ölü olarak bulunması, dosyaya dahil edilen diğer delilleri de göz önünde bulundurarak, bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım. Güzel kızımız Narin’in bu yaşadıklarının derin hüznü ve acısını bir anne olarak doğrudan içimde hissediyorum. Dosyanın bundan sonra sanık müdafii olarak değil, bir anne olarak, bir vatandaş olarak yakından takipçi olacağımı. Adil bir yargılanmanın gerçekleştirilmesi, tüm sorumluların yargılanması temennisi içinde olacağımı tüm kamuoyu ve basınla paylaşırım” dedi.

İşte gözaltı listesi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin’in annesi, babası, 2 ağabeyi (1’i daha önce gözaltına alınıp bırakılan E.G.) ve 4 amca ile tutuklanan amca Salim Güran’ın eşinin de aralarında olduğu 23 kişiden 22’sinin jandarmadaki sorguları sürüyor. 22 şüphelinin jandarmadaki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Mahalle imamı ise jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.