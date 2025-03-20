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İfadesi sona erdi: İsmail Saymaz yarın adliyeye sevk edilecek

Gezi Parkı soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi sona erdi. Yarın adliyeye sevk edilecek.

Haber Merkezi
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İfadesi sona erdi: İsmail Saymaz yarın adliyeye sevk edilecek
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Gazeteci İsmail Saymaz hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" iddiasıyla dün sabah gözaltına alındı.

İsmail Saymaz'ın bugün 13:00'de başlayan ifadesi 17:00'de sona erdi. Saymaz yarın adliyeye sevk edilecek. Yarın sabah 10.00'da adliyede olacağı öğrenildi.

Dün gözaltına alınmıştı

Evinde arama yapılan İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı soruşturması kapsamında dün sabah gözaltına alınmıştı. Saymaz'ın pasaportuna üç gün önce el konulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Saymaz'In Gezi Parkı olayları nedeniyle hapis cezasına mahkum edilen isimlerle yaptığı "telefon konuşmalarından" bahsedildi.

Savcılık, Saymaz hakkında 'açık kaynak çalışmaları' yapıldığını da belirterek Saymaz'ın Gezi Direnişi'ne katılım sağlamaya çalıştığı öne sürüldü.

Saymaz, avukatı aracılığıyla paylaştığı mesajda Başsavcılığın suçlamaları için “Hakkımda başka bir suç isnat edilemediği için, Gezi parkı dosyası içerisine atılmak isteniyorum. Gazetecilik çabam bu yolla engellenmeye çalışılıyor ve açıkça susturulmak isteniyorum” demişti.

İsmail Saymaz'ın avukatı Aslı Kazan, bu sabah yaptığı açıklamada Saymaz'ın durumuna ilişkin konuştu. 

Gözaltı süresinin uzatılmamasını istediklerini belirten Kazan, "Bizimle paylaşılmayan bilgileri Sabah’ın haberinden öğreniyoruz" dedi. Kazan, Saymaz ile İBB operasyonunun aynı sabah yapılması hakkında ise, "İBB operasyonu sırasında İsmail Saymaz’ın etkili gazetecilik yapmasını istemediler" dedi.

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