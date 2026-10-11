İflas eden Türk devinin milyonluk uçakları Atatürk Havalimanı’nda kaderine terk edildi

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Türkiye’nin özel havacılık sektöründe uzun yıllar hizmet veren Onur Air’in uçakları, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi. Koronavirüs salgınının etkisiyle 2020 yılında uçuşlarını durduran şirket, ilerleyen dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle yeniden operasyonlarına başlayamadı.

Aradan geçen yıllara rağmen havalimanında bekleyen uçakların son görüntülerinde, bazı parçaların söküldüğü ve gövdelerde çeşitli hasarların meydana geldiği görüldü.

Uçakların son hali gündem oldu

AirportHaber’de yer alan habere göre, Türkiye’nin özel havacılık sektöründe uzun yıllar faaliyet gösteren Onur Air, geçmişte yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda noktaya tarifeli ve charter seferler düzenliyordu. Şirketin operasyonlarını durdurmasının ardından filosundaki bazı uçaklar İstanbul Atatürk Havalimanı’nda park halinde kaldı.

Uzun süredir kullanılmayan uçakların son görüntülerinde motorların söküldüğü, kokpit camlarının zarar gördüğü ve bazı kapıların açık olduğu dikkat çekti. Yıllardır havalimanında bekleyen uçakların mevcut durumu, filonun geleceğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Onur Air’in sonunu getiren süreç

Onur Air’in faaliyetlerini durdurmasında, 2020 yılında başlayan koronavirüs pandemisinin havacılık sektörü üzerindeki etkileri önemli rol oynadı. Salgın döneminde uçuşlarını durduran şirket, sonraki yıllarda yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle operasyonlarına yeniden başlayamadı.

Özellikle 2021 yılından itibaren şirketin borçları ve hakkında yürütülen icra süreçleri kamuoyunun gündemine geldi. Mali sorunların devam etmesiyle Onur Air’in ticari uçuş faaliyetleri de sona erdi.

Motorlar yok, kokpit camları hasarlı

Atatürk Havalimanı’nda uzun süredir park halinde bulunan uçakların son durumu, zaman içinde meydana gelen yıpranmayı gözler önüne serdi. Görüntülerde bazı uçakların motorlarının yerinde olmadığı, kokpit camlarının hasar gördüğü ve kapılarının açık kaldığı görüldü.

Ancak uçakların yeniden uçuşa elverişli hale getirilip getirilemeyeceğine ilişkin resmî bir teknik değerlendirme paylaşılmış değil. Bu nedenle uçakların mevcut durumları ve yeniden kullanılma ihtimalleri konusunda kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

Atatürk Havalimanı’nda yıllardır bekleyen Onur Air uçaklarına ne olacak?

Onur Air’e ait uçakların bundan sonraki süreçte nasıl değerlendirileceği henüz netlik kazanmadı. Uzun yıllardır Atatürk Havalimanı’nda bekleyen uçakların hurdaya ayrılması, parçalarının değerlendirilmesi veya farklı amaçlarla kullanılması konusunda açıklanmış kesin bir karar bulunmuyor.

Uçakların teknik durumları, mülkiyetleri ve bunlara ilişkin hukuki süreçler, gelecekte nasıl değerlendirilecekleri konusunda belirleyici olacak.

Onur Air’den geriye kalan uçaklar Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi

Bir dönem Türkiye’nin önemli özel havayolu şirketleri arasında yer alan Onur Air, iç hatların yanı sıra çok sayıda uluslararası noktaya da uçuş gerçekleştiriyordu. Şirketin faaliyetlerini durdurmasının ardından geride kalan uçakların Atatürk Havalimanı’ndaki görüntüleri, markanın Türk sivil havacılığındaki geçmişini yeniden gündeme taşıdı.

Yıllardır park halinde bulunan uçakların geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, son görüntüler şirketin faaliyetlerini durdurmasının ardından geride kalan filonun mevcut durumunu bir kez daha gözler önüne serdi.