IGA CEO'su Bilgen: Son 10 yılımın yüzde 90'ı işle geçti: Aile rutinime bağlılığım vazgeçilmez

Hüseyin ASLIYÜCE

Newsweek (İngiltere), İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen’in bir gününü konu alan kapsamlı bir haber yayımladı. Haberde, yılda 80 milyondan fazla yolcuyla Avrupa’nın en yoğun havalimanı konumundaki İGA İstanbul Havalimanı’nın aynı zamanda Airports Council International’ın 2025 analizine göre dünyanın en bağlantılı havalimanı seçildiği hatırlatıldı.

Bilgen, son 10 yılının “yüzde 90’ının iş” içinde geçtiğini belirterek güne her zaman mesajlarını kontrol ederek başladığını söyledi

.

Aile rutinine bağlılık

Bilgen, sabah 07.30’da uyanarak çocukları okula gitmeden önce ailece kahvaltı ettiklerini ifade etti. Biri 16, diğeri 8 yaşında olan iki çocuğuyla geçirdiği zamanın kendisi için “vazgeçilmez” olduğunu dile getirdi. Ofisine genellikle 09.30’da ulaştığını, gününün büyük bölümünü toplantılar ve görüşmelerle geçirdiğini aktardı.

Açık kapı politikası ve yoğun iş akışı

Bilgen, yönetimde açık kapı politikasını benimsediğini ve çalışanlarla doğrudan iletişimi önemsediklerini söyledi. İş günü uzadıkça akşam saatlerini belge inceleme ve planlamaya ayırdığını, genelde 20.30–21.00 arasında ofisten ayrıldığını ifade etti. Eve 22.00’den önce dönmeye çalıştığını, çocukları uyuduktan sonra e-postalarını yanıtlamaya devam ettiğini belirtti.

Gün bitmeden hiçbir işi yarım bırakmayan Bilgen, bu nedenle “geç ama huzurlu” uyuduğunu vurguladı.

Burası kendi başına bir şehir

Bilgen, İGA İstanbul Havalimanı’nın bünyesinde yangın söndürme birimi, operasyon merkezi, geri dönüşüm tesisi, elektrik departmanı ve on binlerce panelden oluşan bir güneş enerjisi santrali bulunduğunu hatırlatarak tesisin “adeta kendi başına bir şehir” niteliğinde olduğunu söyledi. Hafta sonları dahi sahada dolaşıp operasyonları yerinde incelemekten keyif aldığını kaydetti.

VIP talepler ve ilginç olaylar

Bilgen, beklenmedik aramaların çoğunun “büyük kurumların CEO’ları” ve diğer üst düzey yöneticilerden geldiğini, uçuşların bekletilip bekletilemeyeceğini sorduklarını belirtti. Bilgen bunun kesinlikle mümkün olmayacağını kendilerine iletmek zorunda kaldıklarını aktardı. Ayrıca, yabancı bir ülkenin bakanının da kendisini arayarak havalimanında özel muamele talep ettiğini aktardı.

Gelecek hedefi: Kurumsal ve dengeli büyüme

Hızlı genişleme döneminin ardından şimdi daha kurumsal ve istikrarlı bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Bilgen, 11 bin çalışanla daha “özel hayata dost” bir yönetim modeli kurmak istediklerini söyledi. Hiçbir pişmanlığı olmadığını vurgulayan Bilgen, “Yeniden doğsam yine aynı yolu seçerim” ifadelerini kullandı.