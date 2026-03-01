İGA İstanbul Havalimanı, yolculara güncel uçuş durumunu kontrol etmeleri istedi
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinin hava sahasında kapanması ve Havayollarının uçuş iptallerinden yaşanan dolayı, yolculara biletli oldukları hava yolu şirketlerinden uçuş durumlarıyla ilgili güncel bilgiyi teyit etmeleri duyurusunda bulundu.
Hüseyin ASLIYÜCE
İstanbul Havalimanı’nın sosyal medya ve resmî hesaplarından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:
"İran ve özellikle Körfez bölgesindeki gelişmeler nedeniyle hava sahası kullanımında düzenlemeler söz konusu olabilmektedir. İGA İstanbul Havalimanı'nda ise misafirlerimize sunduğumuz hizmetler kesintisiz olarak devam etmektedir. Yolcularımızın seyahat deneyimi ve güvenliği en öncelikli konularımız arasında yer almaktadır. Uçuş güvenliği kapsamında farklı noktalardan havalimanımıza yönlendirilen (divert) tüm seferlere gerekli operasyonel destek sağlanmaktadır. Yolcularımızın havalimanına gelmeden önce uçuş durumlarıyla ilgili güncel bilgiyi ilgili hava yolu şirketlerinden teyit etmelerini önemle rica ederiz."