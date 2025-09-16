İGA’dan apron bölgesinde köpeğin sürüklenmesi olayıyla ilgili açıklama

İGA'dan yapılan açıklamada, apronda köpeğin sürüklenmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerin herkesi derinden üzdüğü ve hiçbir zaman kabul edilemeyeceği vurgulandı.

"Gelişmeleri titizlikle izlemekteyiz"

Hayvanlara davranış konusunda hassasiyet gösteren tüm yolculara ve medyaya teşekkür edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu olay, yabancı bir hava yolu şirketi ile temsilcisinin sorumluluk alanında meydana gelmişse de hayvanlar ve doğa konusunda üst düzeyde hassasiyet gösteren, bunu faaliyetleriyle de ortaya koyan İGA İstanbul Havalimanı olarak, araştırma sürecini yürütmekte ve kurumumuz dışındaki gelişmeleri titizlikle izlemekteyiz. Her ne kadar süreç tamamlanmamış olsa da şu ana kadar, hava yolu şirketi ile evcil hayvan sahibinin sorumluluklarını yerine getirmede hayli sorun yaşandığı ve olayın yerel belediyenin sağladığı veterinerlik desteğiyle kontrol altına alınmış olduğu tespit edilmiştir."