İGDAŞ’tan İstanbul için fırtına uyarısı: Bacalı kombi, şofben ve soba kullananlar dikkat!

İGDAŞ tarafından yapılan açıklamada iki gün boyunca (3–4 Ocak) İstanbul genelinde fırtına uyarısı yapıldığı hatırlatıldı. Olumsuz hava koşullarının doğal gaz kullanımında risk oluşturabileceği belirtildi.

“Havalandırma menfezlerini kapatmayın“

Güvenli doğal gaz kullanımı için önemli uyarılarda bulunan İGDAŞ, ortama temiz hava girişini sağlayan havalandırma menfezlerinin kesinlikle kapatılmaması gerektiğini vurguladı. Menfezlerin sürekli açık tutulmasının hayati önem taşıdığı ifade edildi.

İGDAŞ’ın uyarısında şu ifadelere yer verildi:

“Değerli abonelerimiz,

İki gün (3 - 4 Ocak) süre için İstanbul genelinde fırtına uyarısı yapılmıştır. Güvenli doğal gaz kullanımı için ortama temiz hava girişini sağlayan havalandırma menfezlerini her zaman açık tutunuz.

Bacalı kombi, şofben, soba gibi cihazlarınızı gece yatmadan önce mutlaka kapatınız ve cihazların bulunduğu odada uyumayınız.”