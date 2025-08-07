Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na uluslararası statü
Cumhurbaşkanı Kararı ile Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edildi.
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanının uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, düzenlemenin 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 1’inci maddesi gereğince yapıldığı belirtildi.
Alınan kararla birlikte Iğdır’daki havalimanı, uluslararası hava trafiğine açık statü kazanmış oldu.