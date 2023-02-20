Iğdır'da 1550 küçükbaş hayvanın eti depremzedelere gönderildi

Depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyaları devam ediyor. Iğdır'da valilik koordinesinde düzenlenen yardımlar kapsamında yöredeki çiftçiler, 1550 küçükbaş hayvanını depremzedeler için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti.

Kentteki mezbahalara götürülen küçükbaş hayvanların kesim işlemlerinin ardından hazırlanan etleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki yemekhanelerde kavurma şeklinde pişirilip paketlendi. Hazırlanan yiyecekler, araçlarla depremden etkilenen illere gönderildi.

Aşçı Bilge Hatun Uyanık, günlük her biri 2 kilogramlık 250 kavurma paketi hazırladıklarını söyledi.

Köylülerin bağışlarını sürdürdüğünü ifade eden Uyanık, "Köylerdeki vatandaşlar, bağlı oldukları jandarmaya bilgi veriyorlar, jandarmanın teslim aldığı küçükbaş hayvanları kesimhanede kesiliyor. Daha sonra getirilen etler, aşçılarımız tarafından doğranarak kavurma olarak hazırlanıp paketlenip AFAD'a teslim ediliyor ve deprem bölgesine gönderiliyor." dedi.