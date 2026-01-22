  1. Ekonomim
Iğdır'da 40 litre kaçak viski ele geçirildi

Iğdır'da kargo kutuları içerisinde toplam 40 litre kaçak viski ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır il merkezinde tekel bayisi işleten B.A. ve F.A. isimli iki şüphelinin, İstanbul'dan kargo yoluyla temin ettikleri kaçak alkolleri satışa sundukları yönünde istihbarat aldı.

Bu kapsamda merkez ilçede faaliyet gösteren bir kargo adresinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, şüphelilere ait kargo kutuları içerisinde toplam 40 litre kaçak viski ele geçirildi.

Olaya ilişkin yakalanan 2 şüpheli hakkında adli makamlarca yasal işlem başlatıldı.

