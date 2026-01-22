Iğdır’da bir evin balkonundaki Türk bayrağını alıp sokağa atan şüpheli tutuklandı
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, bir evin balkonundaki Türk bayrağına alıp sokağa atan B.G. isimli şüpheli, "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi
Iğdır'da olay, 20 Ocak günü saat 21:30 sıralarında Tuzluca ilçesinde meydana geldi. Evin balkonunda asılı bulunan Türk bayrağının bir kişi tarafından alınıp sokağa attığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Şüpheli gözaltına alındı
Yapılan araştırmada, şüphelinin B.G. olduğu tespit edildi. B.G., "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan gözaltına alındı.
Cezaevine gönderildi
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.