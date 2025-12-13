Iğdır'da hava kirliliği 'alarm' veriyor: 'Buranın havasının kesinlikle bir tek haneye bile tahammülü yok'

Doğu Anadolu Bölgesi'nin 'Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da hava kirliliği alarm veriyor.

Dağlar arasında kurulu olduğu için rüzgar sirkülasyonu olmayan Iğdır'da kış aylarında kalitesiz yakıt kullanımıyla birlikte hava kirliliğinde artış yaşanıyor.

Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Altıkat, kentteki hava kirliliğinin her geçen yıl arttığını belirtti.

'Kentin kanayan yarası'

Doç. Dr. Altıkat, geçen yıl kasım ayında PM10 (çapı 10 mikrometre veya daha küçük olan parçacıklar) değerinin 168 olduğunu, bu yıl 350 ppm seviyelerine ulaştığını söyledi.

PM2.5 (çapı 2,5 mikrometre veya daha küçük olan parçacıkları) değerinin ise geçen yıl 105 ppm olarak ölçüldüğünü, bu sene bu rakamın 172 ppm'e çıktığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıklı hava için PM10'da 15 ppm, PM2.5'te 5 ppm sınırı önerdiğini hatırlatan Altıkat, hava kirliliğinin kentin kanayan bir yarası olduğunu söyledi.

Iğdır'ın kış aylarında çok yüksek miktarda hava kirliliği yaşadığına dikkat çeken Altıkat, her senenin bir önceki yıldan daha kötü olduğunu söyledi. Kasım ayında belirlenen rakamların aralık ve ocak aylarında daha artmasından endişe ettiğini kaydeden Altıkat, radikal tedbirlerin alınması gerektiğini bildirdi.

'Dağlara çarpan hava, tekrar şehir merkezine döner'

Konuyla ilgili Iğdır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün eylem planı hazırladığını vurgulayan Altıkat, şunları söyledi:

"Bu plana riayet etsek, Iğdır için nispeten yaşanabilir bir hava kalitesi gözlemleyebiliriz. Ne yazık ki çok kalitesiz yakıt kullanılıyor. Doğal gaz abone sayısı artıyor ama Iğdır'da bir düzelme yerine, geri doğru bir gidişat söz konusu. Demek ki insanlar hala kalitesiz yakıt kullanmaya devam ediyorlar. Demek ki doğal gaz dönüşümü istenilen seviye ve hız da değil. Buranın havasının kesinlikle bir tek haneye bile tahammülü yok. Tek bir haneden çıkacak kirliliğe, dumana tahammülü yok. Çünkü burada çok ciddi inversiyon var. Özellikle bu kış aylarında bacalardan duman yükselir, uzaklaşsın gitsin dersiniz, rüzgar hızı yetersizdir. Bir nebze gider, yanı başımızdaki yüksek dağlardan ötürü buraya çarpan hava, tekrar şehir merkezine döner."

'Doğal gaz dönüşümü tamamlanmalı'

Çok hızlı ve çok radikal tedbirler alınmasını tavsiye eden Altıkat, "İnsanlar doğal gaz dönüşümlerini yapamıyorlarsa, teşviklerle bunun tamamlanması lazım. Bireysel sistem yerine merkezi sistemin uygulanması gerekir. Halkın ekonomik durumu buna müsaade etmiyorsa, desteklerle doğal gaz dönüşümü tamamlanmalı" diye konuştu.