Iğdır’da iki ay sürecek su kesintisi: Hangi saat aralığında su verilecek?

Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü, kentte yaşanan ve yaklaşık iki ay süreceği belirtilen su kesintisi nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kente içme suyu sağlayan hatlarda yaşanan arıza nedeniyle, iki ay sürmesi öngörülen su kesintisi kapsamında Iğdır şehir merkezine yalnızca akşam 17:00 ile 22:00 saatleri arasında su veriliyor.

Vatandaşların su ihtiyaçlarını farklı yollarla karşılaması üzerine Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü, dikkat edilmesi gereken hususları paylaştı.

Yapılan açıklamada, kaynağı bilinmeyen suların kesinlikle tüketilmemesi, içme ve kullanma sularının uygun yöntemlerle dezenfekte edilmesi, kişisel ve çevresel hijyen kurallarına dikkat edilmesinin bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde hayati rol oynadığı belirtildi.

"Kaynağı bilinmeyen sular kesinlikle tüketilmemelidir"

Özellikle çocuklar, yaşlılar ve risk grubundaki bireylerin sağlığının korunması açısından su kesintisi dönemlerinde daha dikkatli olunması gerektiği hatırlatılan açıklamada, vatandaşlar uyarı levhalarında yer alan kurallara uymaya davet edilerek, şunlar kaydedildi:

"Kaynağı bilinen ve kontrollü şekilde sağlanan musluk suyunun tüketilmesi güvenlidir. Kaynağı bilinmeyen sular kesinlikle tüketilmemelidir. Klor, hastalık yapıcı mikroorganizmaların büyük çoğunluğunu yok etmektedir. Bu nedenle klorlanmış içme ve kullanma suları tercih edilmelidir. Üzerinde 'içilmez' ibaresi bulunan çeşmelerden su içilmemelidir. Kişisel temizlik ve el hijyenine dikkat edilmemesi, dışkı-ağız yoluyla bulaşan hastalıkların, özellikle ishallerin artmasına neden olabilir ve salgınlara yol açabilir. Sürekli kaşıntı gibi şikayetlerin görülmesi halinde bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Tankerlerle izinsiz şekilde taşınan içme suları yetkili kurumlara bildirilmeli, bu sular dezenfeksiyonu yeterli olmadığı için kesinlikle içilmemelidir."

"Sağlık sorunları yaşanabilir"

Açıklamada, sudan kaynaklı sağlık sorunlarının da yaşanabileceğinin altı çizilerek, "Su kesintisi dönemlerinde çocuklar ve yaşlılar ishal gibi bir hastalığa yakalandığında vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Evde bulaşık yıkamada kullanılan sular da içme suyu kalitesinde olmalıdır. Tuvalet temizliği için 5 su bardağı suya 2 su bardağı çamaşır suyu eklenerek hazırlanan karışım kullanılmalıdır. Sebze ve meyveler 1 litre suya 20–30 damla yüzde 1'lik klor solüsyonu eklenerek hazırlanan karışımda 15 dakika bekletildikten sonra tüketilmelidir. Sular güneş almayan ortamlarda muhafaza edilmeli ve açık renkli bidonlar tercih edilmeli kapağı açıldığında kötü koku gelen bidonlar kullanılmamalıdır. Çocukların kentlerde bulunan süs havuzlarına girmesi, bulaşıcı hastalık riskine karşı engellenmelidir. Su kesintisi sonrası ilk gelen suyun kirli olma ihtimali yüksektir. Bu nedenle su, berraklaşana kadar ortalama 3–5 dakika akıtılmalıdır" ifadelerine yer verildi.