  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Iğdır’da şap vakaları artıyor: Hayvan pazarı 1 ay süreyle kapatıldı
Takip Et

Iğdır’da şap vakaları artıyor: Hayvan pazarı 1 ay süreyle kapatıldı

Iğdır’da şap hastalığının tekrar görülmesi nedeniyle hayvan pazarı 1 ay süreyle kapatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Iğdır’da şap vakaları artıyor: Hayvan pazarı 1 ay süreyle kapatıldı
Takip Et

Iğdır’da hayvan sağlığını tehdit eden şap hastalığının yeniden görülmesi üzerine, kentteki hayvan pazarı 1 ay süreyle kapatıldı. Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölge genelinde sıkı önlemler almaya başladı.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda şap vakalarının artması nedeniyle Iğdır Hayvan Pazarı tekrar karantina altına alındı. Özellikle merkez ve çevre ilçelere bağlı köylerde hastalığın yaygınlaşması, hayvan hareketliliğini durdurmayı zorunlu hale getirdi. Hayvan pazarının kapalı olduğu süre boyunca alım-satım işlemleri durdurulacak, pazara hayvan giriş ve çıkışı yasak olacak.

Hayvanlara şap aşısı uygulanmaya başlandı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla aşılama çalışmalarını hızlandırdı. Veteriner ekipler köy köy dolaşarak hem bilgilendirme yapıyor hem de hayvanlara şap aşısı uygulamaya başladı. Yetkililer, hayvan sahiplerini dikkatli olmaya ve hastalık belirtileri gösteren hayvanları derhal bildirmeye çağırdı.

Vatandaşlar ise aşılama faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesini ve denetimlerin artırılmasını talep ediyor. Yetkililer, sürecin sonunda hastalığın kontrol altına alınması durumunda pazarın yeniden açılabileceğini belirtti.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladıVİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladıBorsa Haberleri

 

Ev almayı düşünenler dikkat! Konut kredisinde oranlar değişti: 1 milyon TL'nin ödemesi ne kadar?Ev almayı düşünenler dikkat! Konut kredisinde oranlar değişti: 1 milyon TL'nin ödemesi ne kadar?Ekonomi

 

Gündem
Fenomen trafik polisi Serkan Durmuş görevden uzaklaştırıldı
Fenomen trafik polisi Serkan Durmuş görevden uzaklaştırıldı
ÖSYM, sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih sürecini başlattı
ÖSYM, sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih sürecini başlattı
Özgür Özel'e yumruklu saldırı davası: Dördüncü duruşma bugün görülecek
Özgür Özel'e yumruklu saldırı davası: Dördüncü duruşma bugün görülecek
İstanbul Eyüpsultan'da trafik kazası: 17 araç birbirine girdi
İstanbul Eyüpsultan'da trafik kazası: 17 araç birbirine girdi
CHP'de yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik mazbatasını alacak
CHP'de yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik bugün mazbatasını alacak
İddia: CHP'de "Kılıçdaroğlu destekçisi" 55 il başkanı 5 Ekim'e kadar değişecek
İddia: CHP'de "Kılıçdaroğlu destekçisi" 55 il başkanı 5 Ekim'e kadar değişecek