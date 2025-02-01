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İhraç edilen 5 teğmen karar kesinleşirse tazminat ödeyecek

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında, kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganı attıkları için ihraç edilen beş teğmen, gerekçeli kararın tebliğini bekliyor. Teğmenlerin avukatları, kararın yazılı tebliğinin ardından konuyu İdare Mahkemesine taşıyacak. Teğmenler, karara ilişkin yargı süreçlerinin tamamlanmasının ardından, sonucun aynı kalması durumunda, eğitim öğrenim giderleri için tazminat ödeyecek.

Haber Merkezi
ANKA
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İhraç edilen 5 teğmen karar kesinleşirse tazminat ödeyecek
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30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında beş teğmen, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma'' cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu dün beş teğmene, “Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası'' verdi.

 MSB 'Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası' verildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı internet sitesinden “basın açıklaması” şeklinde duyurulan kararın gerekçesi henüz teğmenlere ve avukatlarına tebliğ edilmedi. Milli Savunma Bakanlığı, teğmenlerin üç disiplin amirinin de ''Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası'' aldığını açıkladı.

Bazı üyeler ''şerh'' düştü, karar oy çokluğuyla alındı

Bu arada, YDK’da yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, çoğunluğun ''Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası'' verilmesi yönündeki kararına bazı üyelerin şerh düştüğü, kararın oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

Gerekçesi kararda yer verilecek

Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmeliğine göre, ihraca ilişkin gerekçeli kararda, disiplinsizliğin oluştuğunu gösteren hususlar ile kararın oy çokluğu ile alındığı belirtilecek. Karar, başkan ve üyeler tarafından imzalanacak. Karara karşı oy kullanan YDK üyelerinin, gerekçelerine de kararda yer verilecek.

Tebliğden sonra idare mahkemesinde dava açılacak

İhraç kararının yazılı olarak tebliğ edilmesi bekleniyor. Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen ''Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezalarına'' karşı idari yargı yoluna başvurulabiliyor.

Teğmenlerin avukatları, kararın yazılı tebliğinin ardından konuyu İdare Mahkemesine taşıyacak, teğmenlerin TSK’dan ayırma disiplin cezası ile cezalandırılması işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptaline karar verilmesi istenecek.

Karar kesinleşirse teğmenler tazminat ödemek zorunda kalacak

Teğmenler ihraç kararının kesinleşmesinin ardından idareye tazminat da ödemek zorunda kalacak.

Askeriyeden ayrılacaklara ödettirilecek tazminata ilişkin yönetmelik, her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlara, Devlet tarafından yapılan masraflar, yönetmelikte yer alan giderleri kapsayacak biçimde maliyet hesaplaması yapılarak tazminat olarak ödettirilmesini öngörüyor.

Bu nedenle teğmenlerden de eğitim, öğrenim giderinden doğan alacaklar faiziyle tahsil edilecek.

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