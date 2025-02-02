İhraç edilen teğmenler Anıtkabir’e gitti

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atarak kılıçlı yemin eden teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından TSK'den ihraç edildi.

"Disiplinsizlik" suçlamasıyla TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenimiz Anıtkabir'de...



Öyle birilerinin provoke etmek istediği gibi, bugün değil dün akşam saatlerinde sessiz sedasız giderek Ata'mıza bağlılıklarını bildirdiler... pic.twitter.com/QWnOG0tE3P — Müyesser Yıldız (@MuyesserYildiz) February 2, 2025

İhraç edilen 5 teğmenin kararın ertesi günü Anıtkabir'e gittikleri ortaya çıktı. Gazeteci Müyesser Yıldız, teğmenlerin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Ne olmuştu?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreni düzenlenmişti. Tören sonrası bir grup yeni mezun teğmen kılıçlarını havaya kaldırarak yemin etmişti.

Teğmenlerin yeminin ardından siyaset gündeminde tartışmalar başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada, “Kılıçları kime çekiyorsun? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek. Bunlar kaç kişi olursa olsun ordumuzda bulunması mümkün değildir” demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise teğmenleri "'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demişler. Birileri bundan da rahatsız olmuş, ne diyeceklerdi?" diyerek savunmuştu.

Teğmenler hakkında amirlerin ikazlarına rağmen planlı disiplinsizlik yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmış ve 18 Kasım 2024’te Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmişlerdi.

Soruşturmanın, okunan metnin içeriği ve atılan sloganla ilgili olmadığını belirten MSB kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Atatürk’le hiçbir sorunu olamaz" demişti.

MSB kaynakları, "Burada sorgulanan, disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır" ifadelerini kullanmıştı. 5 teğmen, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda, teğmenlerin alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanı ise Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunma yapmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, “beş teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma cezası verildi” denilmişti.

Teğmenlerin avukatları hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini duyurmuştu.