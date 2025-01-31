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İhraç edilen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Mücadelemiz devam edecektir

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen beş teğmenin avukatları, ortak yaptıkları yazılı açıklamada, "Pırıl pırıl genç ve vakur teğmenlerimizin rütbesi şimdilik alınmış olup, kalplerinde Harbiyeli brövesi, Türk ulusunun kalbinde ise yıldızları bâkidir. Sadece Türk milleti adına hareket ederek yargılama gerçekleştirecek olan mahkemelerin bu hukuksuzluğa karşı duracağına inancımız sonsuzdur. Vicdanlarda şimdiden mahkum olmuş haksız karara karşı hukuksal mücadelemiz tereddütsüz bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi
ANKA
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İhraç edilen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Mücadelemiz devam edecektir
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıç çatarak ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' şeklinde slogan attıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmene "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verdi.

Karar sonrası teğmenlerin avukatları Abdullah Yasin Üstündağ, Çağlar Altun, Demet Reçber Öztürk, Ece Üstündağ, Erhan Tokatlı, Ersin Kaya,  İbrahim Yılmaz, İlter Aksoylu, Mustafa Güler, Namık Öztürk ve Serdar Öztürk ortak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında geleneksel kılıç çatma seremonisi esnasında yine gelenekselleşmiş marş ve özlü sözler söyleme kapsamında; 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen ve subay andını söyleyerek Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılıklarını, Türk vatanına yönelecek tehditlere karşı canlarını seve seve vermeye hazır olduklarını ifade eden yüzlerce teğmenin arasından seçilerek disiplin yargılamasına tâbi tutulan müvekkil beş teğmenimiz TSK'dan ayırma cezasıyla tecziye edildiği hususu, henüz muhataplarına resmi olarak tebliğ edilmeden devlet geleneklerine aykırı bir tutum ve büyük bir ciddiyetsizlikle basın açıklaması olarak kamuoyuna duyurulmuştur.

"Haksız karara karşı hukuksal mücadelemiz tereddütsüz bir şekilde devam edecektir"

Şüphesizdir ki bu yargılama tarihe, bir emre itaatsizlik yargılaması olarak değil, gerçekte olduğu gibi 'Mustafa Kemal'in askerlerinin' yargılanması olarak geçecektir. Kara Harp Okulu’ndan Atatürk’ün askeri subayların mezun olmasını kabullenemeyen, Cumhuriyet değerlerine düşman çevrelerin siyaset ve bürokrasi üzerindeki baskısıyla verilen gerçeğe ve hukuka aykırı bu ceza karar, daha bugünden Türk ulusunun vicdanında mahkum edilmiş bulunmaktadır.

Pırıl pırıl genç ve vakur teğmenlerimizin rütbesi şimdilik alınmış olup, kalplerinde Harbiyeli brövesi, Türk ulusunun kalbinde ise yıldızları bâkidir. Sadece Türk milleti adına hareket ederek yargılama gerçekleştirecek olan mahkemelerin bu hukuksuzluğa karşı duracağına inancımız sonsuzdur. Vicdanlarda şimdiden mahkum olmuş haksız karara karşı hukuksal mücadelemiz tereddütsüz bir şekilde devam edecektir.''

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